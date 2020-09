“Election day”: la maratona elettorale in diretta su TeleRama

LECCE – Appena i seggi saranno chiusi, alle 15,00 di lunedì 21 settembre, partirà Election Day, la lunga maratona elettorale in diretta no stop su TeleRama, TeleSalento e sui canali social della tv.

Collegamenti da Bari e Lecce, con i vari comitati dei candidati alla presidenza della Regione Puglia e dei consiglieri.

La lunga diretta sarà condotta dal direttore Giuseppe Vernaleone, che avrà ospiti in studio esponenti politici e opinion leader, che si avvicenderanno per tutta la durata del programma, commentando i dati in tempo reale. Aggiornamenti continui, fino a risultati ufficiali ed elezione del nuovo presidente della giunta regionale pugliese.