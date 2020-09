Anche la “Grotta della Poesia” sui barattoli di Nutella

SALENTO- Chissà che con un vasetto di Nutella davanti, seduti a fare colazione, qualcuno non inizi a sognare… e a pensare di voler raggiungere proprio il luogo immortalato sul vasetto della crema di nocciola più amata dagli italiani: la Nutella.

La nuova campagna della Ferrero infatti promuove gli angoli più belli d’Italia, dai borghi alle montagne, dalle isole alle città: ogni vasetto è uno scorcio d’Italia. E tra questi c’è anche il Salento: ad essere immortalata anche la Grotta della Poesia a Roca Vecchia, conosciuta ormai in tutto il mondo. È stata scelta tra le 30 località italiane più belle insieme ai trulli di Alberobello in Puglia, e poi il Gran Sasso, le Cinque Terre, Scala dei Turchi,l Gran Paradiso, e cosi via. Si tratta di un’edizione speciale ribattezzata “Ti Amo Italia” che uscirà il 12 ottobre e che ha come scopo quello di rilanciare il turismo nelle nostre regioni.