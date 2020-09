La comunità Rom e Sinti Puglia ai candidati: “Basta discriminazioni. Interventi urgenti per una società imparziale”

SALENTO- La comunità Rom e Sinti Puglia, composta da oltre 5.000 membri, lancia un appello ai candidati per le elezioni regionali, chiedendo di prestare attenzione alla situazione in cui si trovano oggi, al fine di adoperarsi per rivedere la legge regionale che nega ai membri della comunità, cittadini europei, l’accesso al medico di famiglia. Ma non solo.

“I Rom e Sinti vogliono avere una casa e un lavoro -afferma Dijana Pavlović, rappresentante del Movimento Kethane- occorre un atteggiamento serio da parte delle istituzioni regionali per sostenere ed aiutare lo sforzo di inclusione che le famiglie Rom e Sinti fanno. A voi candidati alle regionali il movimento chiede interventi, contributi e progetti condivisi con i diretti interessati per raggiungere una società imparziale, onesta, corretta. Aiutateci a sconfiggere la discriminazione che ci impedisce di contribuire a pari livello alla nostra società”.