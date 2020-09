Covid, 103 nuovi casi in Puglia in 24 ore. 9 nel Leccese

PUGLIA – Da 4.571 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, sono risultate positive 103 personei: 51 in provincia di Bari, 9 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Brindisi; 4 in provincia di Taranto, 11 nella BAT, 22 in provincia di Foggia, 2 di fuori regione.

E’ stato registrato un decesso in provincia di Bari.

Come sempre, i Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti delle persone risultate positive.

A proposito dei 51 contagi nel Barese, il direttore generale della Asl Bari, Antonio Sanguedolce ha spiegato: “Le positività riguardano 31 contatti stretti collegati a casi isolati in precedenza e sottoposti a sorveglianza, 1 rientro dall’Australia e 19 casi sui quali sono in corso accertamenti epidemiologici”.

Da Brindisi, il Dg Giuseppe Pasqualone: “Dei quattro positivi in provincia di Brindisi, due sono contatti stretti di un caso di altra Asl, uno è un cittadino straniero rientrato dalla Romania e l’ultimo riguarda una persona che si è sottoposta a tampone perché aveva manifestato sintomi collegabili al Covid”.

Sui 9 casi nel Leccese, il direttore generale Rodolfo Rollo fa sapere che “4 sono contatti di casi già noti, 2 hanno contratto l’infezione fuori regione, uno è un residente su cui sono in corso le indagini epidemiologiche, 2 sono casi noti relativi al mese di agosto inseriti oggi nel sistema di sorveglianza nazionale”.

Stefano Rossi, Dg Asl Taranto: “Dei 4 casi rilevati, 2 riguardano contatti stretti di casi positivi già noti e sottoposti a sorveglianza, gli altri 2 riguardano giovani sottoposti a test”.