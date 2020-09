Bollettino covid, 76 nuovi casi. Uno nel Leccese. C’è un decesso a Taranto

SALENTO- Nell’ultimo bollettino regionale su 4.677 test effettuati sono stati registrati 76 casi positivi: 34 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 26 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto. E’ stato registrato 1 decesso in provincia di Taranto. Attualmente sono 1776 i casi attualmente positivi.

Per quanto riguarda il caso in provincia di Lecce, si tratta di un salentino sottoposto a tampone di screening al momento dell’accesso al pronto soccorso in cui era giunto per altre patologie. Dei 34 casi registrati a Bari invece, 23 riguardano contatti stretti collegati a casi già isolati e sottoposti a sorveglianza, 1 rientro dalla Grecia, 1 dall’Egitto, 2 dal Trentino e 7 casi sui quali sono in corso le opportune verifiche. Tra i ricoverati un bimbo di 3 mesi.

E ancora, dei 10 casi positivi a Taranto alcuni sono attribuibili a pazienti visitati dal triage dei medici di medicina generale; altri da contatti, con congiunti positivi, appartenenti al gruppo di lavoratori impegnati in una azienda della provincia di Bari; due sono turisti del nord.