“Effetto Notte”, premiato a Venezia

SALENTO- Un riconoscimento importante che ha inorgoglito gli ideatori di “Effetto Notte”, arte musica e spettacolo che ha ricevuto nella 77esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia il premio eccellenza italiana 2020 .

Effetto Notte ideato e realizzato da Maurizio Ciardo e Miria Gravili riunisce giovani virtuosi della musica, del cinema, del teatro, dello spettacolo e della danza del salento e della puglia.un evento che in diverse tappe ha portato lo spettacolo in tante splendide location salentine con le esibizioni di giovani prodigio in uno spazio-spettacolo aperto e fluido di musica, sfilate di moda, sketch di cabaret e rappresentazioni danzanti in un clima intimo e coinvolgente. Una vera e propria vetrina dunque per talenti emergenti un contenitore di eccellenze che è sbarcato quest’anno sul lido e che ha ricevuto il prestigiosissimo riconoscimento dalle mani del giornalista internazionale del mondo dello spettacolo massimo Lucidi e dal presidente commendator Tonino Lamborghini. La serata nella splendida location del salone Gabriele d’annunzio della mostra del cinema di venezia aperta dal prof. Zecchi. Da qui l’appuntamento con la grande kermesse si rinnoverà in tanti teatri internazionali ed arriverà successivamente anche a Lecce.