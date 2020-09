Casarano in relax: venerdì allenamento con il Bari

CASARANO – Due giorni di relax e poi si riparte. Il Casarano ha terminato il suo ritiro in Abruzzo, ospite al Delfino Training center, della Primavera del Pescara. I salentini hanno effettuato un test amichevole di quaranta minuti per tempo.

La gara è terminata 3-0 a favore dei rossazzurri con le reti segnate da Tascone al 2’ del tempo e dalla doppietta firmata da Favetta al 24’ e al 33’ della seconda parte della gara.

Ora per la formazione casaranese due giorni di assoluto relax in famiglia: la preparazione riprenderà mercoledì pomeriggio a Casarano. Intanto, è in programma un allenamento congiunto con il Bari, venerdì 18, presso l’antistadio del “San Nicola”, alle ore 17:00.