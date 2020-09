Da domani ritorna l’anteprima del tg e l’editoriale, con il direttore Vernaleone

LECCE- 7 giorni al voto e nel giorno di inizio della scuola, lì dove si formeranno i futuri dirigenti di questo Paese: questi i motivi della ripresa, domani dell’anteprima del tg con il direttore di Telerama.

Dal lunedì al venerdì alle 15.05 ritorna l’editoriale quotidiano del direttore di Telerama giuseppe Vernaleone e dalle 13.00 alle 14.20, dopo la pausa estiva, l’anteprima del Tg. Combinazione o scelta specifica, la data del 14 settembre?

Ogni giorno i protagonisti della società civile e politica tra capi d’aziende, responsabili della varie categorie del mondo del lavoro e rappresentanti del popolo. Come si caratterizzerà la prima settimana che ci condurrà al voto per l’elezione del Presidente della Regione, dei sindaci per i comuni chiamati al voto ed il referendum sul taglio dei parlamentari?

Appuntamento, allora, per domani dalle ore 13.00 alle 14.20 dell’anteprima del tg ed alle 15.05 l’editoriale del direttore in onda anche alle 17.35, 20.25, 23.50 e la mattina alle 6.50. Buona stagione tv 2020/2021