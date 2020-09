LECCE – (di Tonio De Giorgi) Seconda uscita pre campionato per il Lecce di Corini. Al Via del Mare i giallorossi affrontano il Monopoli, compagine di Serie C. Al 4′ la formazione leccese passa in vantaggio: sul cross di Falco l’intervento vincente di Coda con un colpo di testa angolato. al 12′ conclusione di Giorno Gabriel alza in angolo. Al minuto 32 conclusione degli ospiti con Paolucci, para Gabriel, il quale si deve impegnare al 33′ su conclusione di Starita. Al 45′ assist di Falco per Coda, l’attaccante evita il portiere ma non inquadra lo specchio per una deviazione di un difensore. All’8′ della ripresa assist di Monterisi per Coda il cui tiro è deviato in angolo. al 14′ Henderson serve ancora Coda: tiro deviato in angolo dal portiere. Al 18′ calcio di rigore per il Monopoli: spinta di Monterisi su Fella. Dal dischetto trasforma lo stesso Fella. Al 24′ prodezza del portiere del Monopoli che riesce a deviare sul tocco di Listkowski. Al 44′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Monterisi colpisce di testa, ma parà il portiere. Al 46′ il Lecce trova il vantaggio grazie a una conclusione di Listkowski. Un minuto dopo il Monopoli pareggia grazie a un tiro ravvicinato di Fella che ha resistito alla marcatura di un difensore leccese è ha battuto Vigorito per il 2-2 finale.

LECCE-MONOPOLI 2-2

RETI: 4′ pt Coda; 19’st Fella (M) ((rig); 46′ st Listkowski (L); 47′ st Fella (M)

LECCE

Gabriel (1’st Vigorito) ( Benzar (1’st Monterisi), Lucioni, Meccariello (1’st Rossettini) Calderoni (1’st Colella); Majer (1’st Henderson), Petriccione (38’st Tsonev)Shakhov (26’st Lo Faso) Falco (Listkowski), Coda (30’st Dubickas) Mancosu (19’st Paganini)

in panchina: , Bleve, , Rossettin , Tsonev, Maselli, ,

Allenatore E. Corini

MONOPOLI

Antonino; Sales, Giosa (38’st Fusco) Mercadante; Tazzer (9’st Triarico), Giorno (35’st Arena)Piccinni(9’st Guiebre), Zambataro; Starita(35’st Samele) Montero (1’st Fella)

In panchina: Oliveto, Iurino, , Ferrara, Cutrone, , Arlotti

Allenatore Scienza

Arbitro: Recchia di Brindisi