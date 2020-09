Bollettino, covid: 76 nuovi casi in Puglia. 4 nel Leccese

SALENTO- Nell’ultimo bollettino regionale sono stati registrati 76 casi positivi: 47 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi; 2 in provincia BAT, 12 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto,1 provincia non nota. NON sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 346.764 test. Sono 1.599 i casi attualmente positivi.

Per quanto riguarda i casi nel Leccese, il direttore generale dell’Asl Rodolfo Rollo afferma che “uno era già in isolamento perché aveva avuto contatti con un positivo, due sono rientratati rispettivamente dalla Romania e dall’Albania, mentre l’ultimo è un residente accertato con lo screening prima di una prestazione sanitaria e su cui sono in corso le indagini epidemiologiche”.