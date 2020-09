Bandi Arpal: giornalisti, Ordine Puglia e Assostampa presentano ricorso al Tar

PUGLIA- È stato depositato dall’Ordine dei giornalisti della Puglia e dall’Assostampa il ricorso al Tribunale amministrativo regionale, assistiti dallo studio legale Toma, in merito al bando di reclutamento di 14 addetti alla comunicazione e 16 esperti di informazione dell’Arpal Puglia. I due bandi, pubblicati insieme ad altri lo scorso 8 agosto e aperti sino al 7 settembre, richiedono generiche competenze giornalistiche, ma non prevedono tra i requisiti l’iscrizione all’Ordine e pregresse esperienze professionali. Già lo scorso 11 agosto, con una nota congiunta, l’Ordine e l’Assostampa avevano sottolineato che l’assenza di certificata abilitazione comporta l’abusivismo professionale. Nelle more dell’espletamento dei due bandi, ora bisognerà attendere la sentenza da parte dei Giudici amministrativi per consentire il corretto ripristino delle procedure di evidenza pubblica avviate.