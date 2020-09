Tap e No Tap, tutti a processo

LECCE-I dirigenti Tap a processo nel Tribunale Penale, i No Tap davanti al giudice, nelle stesse ore in Aula Bunker.

In viale De Pietro intanto attivisti e il Comitato No Tap hanno manifestato in un presidio con slogan e striscioni in cui chiedono che sia fatta giustizia.

Davanti al giudice Silvia Saracino e al pm Alessandro Prontera molti dirigenti della Tap a processo dopo l’indagine condotta dalla pm Valeria Farina Valaori: tra questi anche Mario Michele Elia, country manager di Tap, Paolo Gabriele Lanza, project manager Tap, la Trans Adriatic Pipeline Ag Italia e molti imprenditori del posto titolari di ditte di costruzioni impegnate nel cantiere e nell’espiantio degli ulivi. 19 imputati in tutto, nessuno in aula. Dovranno difendersi da diverse accuse tra le quali il deturpamento di bellezze naturali; danneggiamento; violazione del testo unico in materia edilizia; inquinamento idrico per aver realizzato opere in aree sottoposte a vincoli; per aver causato lo scarico di acque reflue industriali senza impermealizzazione con la contaminazione della falda acquifera, o ancora spianamenti con estirpazione della macchia mediterranea.

In mattinata la prima udienza, con la richiesta di costituzione delle parti civili: la Regione Puglia, i comuni di Melendugno, Calimera, Vernole, Lizzanello, Corigliano d’Otranto, Castri e novità, anche il comune di Lecce, ritenendo di aver subito danni economici soprattutto in terrmini turisitici. Ci sono poi le associazioni Codacons, Italia Nostra, Tumulti, Terra Mia e Lido S. Basilio. Non si è costituito invece il Ministero dell’Ambiente.

I legali degli imputati hanno sollevato un’eccezione riguardante il provvedimento di rinvio dell’udienza trasmesso in formato word e non come previsto in pdf, ma il giudice l’ha respinta. La prossima udienza il 20 novembre.

In Aula Bunker è cominciato invece il processo alla parte opposta: 92 imputati, attivisti No Tap. In un unico processo sono stati riuniti tre procedimenti diversi nati dopo le proteste davanti ai cantieri per fermare i lavori. Le accuse sono diverse: un centinaio i capi d’imputazione tra cui violazione della rossa disposta dal Prefetto e disordini.

L’udienza è stata rinviata.