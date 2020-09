Paragone in sostegno di Conca: “Fitto ed Emiliano, due lati di uno stesso disco. Cambiamo musica”

GALATINA – Il senatore ex pentastellato Gianluigi Paragone, dal palco galatinese, non ha dubbi: il candidato alla Presidenza della Regione Puglia, Mario Conca, correrà a testa alta in solitaria, perchè sarebbe l’unico in grado di invertire la rotta e far cambiare musica.

I due, delusi dal Movimento 5 Stelle, rimarcano come la lista “Cittadini Pugliesi” – a sostegno di Conca appunto – possa fare la differenza. Entrambi sono ormai lontani dal Movimento: Paragone è stato espulso dopo aver votato contro la Legge di Bilancio, Conca è stato depennato dai papabili candidati al Consiglio regionale messi ai voti sulla piattaforma Rousseu.

Dal palco di Galatina il parlamentare parla, dunque, di “vero voto utile” a sostegno di una lista outsider, “Cittadini Pugliesi”, che intende far rientrare Conca in Consiglio regionale per continuare quanto fatto in 5 anni.

“Fitto ed Emiliano – aggiunge poi – altro non sono che due lati di uno stesso disco. E’ tempo di cambiare musica”.

Nessuna frecciatina al Movimento, nessun graffio particolare, nessun riferimento alla candidata Laricchia, il tutto trattato alla stregua di un capitolo chiuso e archiviato in fretta.