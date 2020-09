Covid, balzo di nuovi casi in Puglia: sono 143. Tre nel Leccese

SALENTO-Balzo di nuovi casi in Puglia. Nell’ultimo bollettino regionale su 3.590 test effettuati sono stati registrati 143 casi positivi: 74 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi; 10 in provincia BAT, 12 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 33 in provincia di Taranto, 1 fuori regione, 2 provincia di provenienza non nota. Sono stati registrati anche 3 decessi: 2 in provincia di Bari e 1 in provincia di Taranto.

“Dei 74 casi di positività in provincia di Bari- afferma il direttore generale dell’ Asl Bari Antonio Sanguedolce– 55 fanno riferimento alla attività di sorveglianza del Dipartimento di prevenzione in corso in una azienda di Polignano a Mare. 12 dei casi riscontrati oggi invece sono contatti stretti di positivi già individuati e sotto sorveglianza, 3 sono rientri dall’estero e altri 4 casi sui quali sono indagini in corso per individuare origine e fattori di rischio”.

“Dei 33 casi a Taranto, 16 sono relativi all’indagine epidemiologica nell’azienda di Polignano a Mare –dice il dg asl di Taranto Stefano Rossi-. Altri casi sono relativi ad una RSA già oggetto di focolaio; altri ancora sono casi di contatti positivi riscontrati a seguito di indagine epidemiologica del Dipartimento di Prevenzione; altri, infine, sono casi positivi che sono stati rilevati grazie all’azione di triage svolta dai medici di medicina generale o dalle USCA”.

A Brindisi, invece, “due casi sono contatti stretti di casi già accertati. Il terzo – afferma il direttore generale dell’Asl Brindisi Giuseppe Pasqualone– è una persona che ha manifestato sintomi riconducibili a una infezione da Coronavirus ed è stata sottoposta a tampone su indicazione del medico di medicina generale. Gli altri riguardano l’attività di sorveglianza epidemiologica nell’azienda di Polignano a Mare”.

Dei casi registrati nelle ultime ore nel Leccese, il direttore generale dalla Asl Rodolfo Rollo afferma che “si tratta di uno entrato in contatto stretto di un caso già noto e due sono stati accertati con il consueto screening che viene eseguito all’accesso al pronto soccorso”.