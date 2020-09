Tragico incidente in moto in Basilicata: ha perso la vita 41enne di Faggiano

FAGGIANO (TARANTO) – Tragico incidente stradale, ieri, sulla statale 92, in Basilicata: ha perso la vita un uomo di 41 anni di Faggiano, Taranto. Angelo Belmonte era in sella alla sua moto, quando ne ha perso il controllo per cause in corso di accertamento ed è finito contro il guard rail. Uno schianto talmente violento da non lasciargli scampo. Angelo lavorava nello stabilimento siderurgico e amava le moto da sempre.

I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica del drammatico incidente.