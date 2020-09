La Virtus Francavilla torna a casa: ritiro finito

VIRTUS FRANCAVILLA – “I nostri ragazzi sono tornati a casa“: così sul canale Facebook ufficiale la Virtus Francavilla nel comunicare la fine del ritiro della squadra in quel di Chianciano Terme.

Il ritiro dei biancazzurri, in vista della stagione sportiva 2020-21, è terminato ufficialmente nella giornata di ieri e la squadra è rientrata in sede dopo aver concluso la prima parte di preparazione pre-campionato in terra toscana, in provincia di Siena, agli ordini di mister Bruno Trocini.

Due giorni di relax per i calciatori della Virtus e poi da lunedì 7 settembre al via alla ripresa degli allenamenti sul terreno del Giovanni Paolo II.