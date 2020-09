Bollettino Covid, 80 nuovi casi: uno nel Leccese. Tre i decessi

SALENTO- Nell’ultimo bollettino regionale su 3886 test effettuati sono stati registrati 80 casi positivi: 25 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi; 12 nella provincia BAT, 13 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 24 in provincia di Taranto, 3 fuori regione.

Sono stati registrati anche tre decessi: 1 in provincia di Bari, 2 in provincia di Lecce. 986 sono i casi attualmente positivi in tutta la Regione Puglia. Per quanto riguarda il nuovo caso nel Leccese, si tratta di un residente in provincia. In queste ore sembra che sia giunto anche l’esito relativo alla positività di una turista che villeggia qui nel Salento