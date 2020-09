Provenzano, voto disgiunto per senso di responsabilità

LECCE – Il Ministro per il Sud e la Coesine Territoriale, Giuseppe Provenzano a Lecce incontra i Vertici del Pd ed il presidente uscente della regione Michele Emiliano. “La Puglia – ha detto il rappresentante del Governo – è simbolo di un sud con la testa alta che innova e lavora e che avrà grandi opportunità grazie alle risorse europee”.

Nella locale sede del Partito, in Via Tasso a Lecce, il ministro per il Sud Provenzano. Nella sua visita leccese, sottolinea quanto sia importate la ormai prossima sfida delle regionali, perchè “La Puglia – ha detto – è il simbolo di un Sud con la testa alta, un sud che produce, innova e lavora. Non siamo in una regione che si deve rialzare, la Puglia è già in piedi. Qui ci saranno grandi opportunità grazie alle risorse che arriveranno con il recovery found da un lato e le politiche di coesione, dall’altro”.

Alla domanda sul voto disgiunto chiesto da Emiliano ai 5 Stelle risponde così: “Credo che l’idea sia quella di trasmettere anche ai nostri alleati la serietà e l’importanza della battaglia che si gioca qui. A fronte di una destra con la testa al Nord, l’appello agli alettori e agli alleati è quello alla responsabilità”



Sul referendum per il Ministro, “il sì è un passaggio obbligato”.



Ad accogliere Provenzano, oltre ai vertici del Partito, anche il Candidato alla Presidenza della Regione, Michele Emiliano che parla della sua campagna elettorale. E sui sondaggi pubblicati in queste ore risponde” da queste informazioni traggo la convinzione che vinceremo le elezioni”.