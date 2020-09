Covid, 68 nuovi casi in Puglia. Tre positivi nel leccese

PUGLIA – Il bollettino epidemiologico della regione Puglia registra 4.283 test per l’infezione da Covid. Sono 68 i casi positivi: 50 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi; 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, 2 fuori regione.

NON sono stati registrati decessi.

Il direttore della Asl di Taranto, Stefano Rossi, sottolinea : “Si registrano 7 casi in provincia di Taranto: uno riguarda un persona arrivata dall’Albania, 3 sono contatti di casi già noti al dipartimento di prevenzione. 3 casi invece riguardano una Rsa: non appena il Dipartimento di prevenzione è venuto a conoscenza di un caso positivo tra gli ospiti della Rsa ha immediatamente attivato lo screening su tutti gli ospiti e dipendenti della struttura. I casi registrati nel bollettino di oggi sono 3, ma posso già anticipare che dall’attività di screening sono risultate positive altre persone, sia tra gli ospiti che tra gli operatori sanitari, tutte asintomatiche. La situazione è costantemente monitorata dalla Asl e daremo tutti gli aggiornamenti man mano che avremo i risultati dei tamponi”.

Il Direttore generale della Asl di Lecce, Rodolfo Rollo dichiara che “I 3 casi registrati dal Dipartimento di prevenzione della ASL Le riguardano due cittadini stranieri temporaneamente presenti nella nostra provincia e un residente già in isolamento”.

Il direttore della Asl deBrindisi Giuseppe Pasqualone: parla di “un solo positivo in provincia di Brindisi: si tratta di un contatto stretto di un caso già tracciato nei giorni scorsi”.