Programma M5S e Puglia Futura. Laricchia: “La nostra credibilità fa la differenza”

BARI – “Lavoro ed efficientamento dei centri per l’impiego, incentivi per le nuove aziende, potenziamento della sanità territoriale, trasparenza nei bilanci e valutazione periodica dell’operato di assessori e dirigenti regionali per la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti, innovazione della pubblica amministrazione, ampio investimenti per l’intermodalità, per migliorare la sicurezza sulle strade e per la riduzione dei tempi di percorrenza ferroviari, consultazione periodica dei territori; incentivi per un’economia green; confronto continuo tra imprese, università ed enti di formazione per capire quali siano le professioni più ricercate e fare una formazione mirata; spesa dei fondi europei dopo il fallimento nella spesa del PSR e dei fondi FEAMP; studi per il contrasto alla Xylella; istituzione dell’Apulia Food Agency per la promozione delle nostre eccellenze enogastronomiche nel mondo; creazione del distretto del wedding. Sono i punti più importanti di un programma condiviso con i cittadini che scriviamo da un anno. Il lavoro che abbiamo da fare per la Puglia è tanto e lo dobbiamo fare per risolvere i danni della politica di Fitto prima e Emiliano poi. Con noi, i cittadini della società civile che nella lista Puglia Civica che hanno sostenuto e condiviso il nostro programma”. Lo dichiara la candidata presidente del Movimento 5 Stelle e della lista civica Puglia Futura Antonella Laricchia che oggi ha presentato alla stampa il programma per la Puglia.

“Il prossimo 20 e 21 settembre i pugliesi non sceglieranno se la Puglia è di destra, sinistra o M5S ma sceglieranno a chi vogliono affidare la gestione della sanità, dell’agricoltura, delle politiche del lavoro se alla nuova, vecchia o vecchissima politica. Anche se i programmi potranno avere dei punti di contatto, la credibilità di chi li propone fa la differenza. Per questo ho il dovere di proporre ai pugliesi un’opportunità di cambiamento: non possono essere costretti a scegliere tra passato e passato remoto, ma possono scegliere il cambiamento con il Movimento 5 Stelle e Puglia Futura. Abbiamo due liste di cittadini che, anche con visioni diverse, sono uniti dalla condivisione del programma e di una visione della Puglia: la Puglia in cui i giovani non sono più costretti ad andare fuori regione per studiare e lavorare ma possono farlo qui, grazie a nuove politiche del lavoro per permettono alle imprese di trovare le figure che cercano e alle università di formarle, grazie anche a prestiti economici erogati dalla Regione stessa. Immaginiamo una Puglia in cui la sanità è riorganizzata partendo dalle esigenze del territorio e dall’analisi dei dati epidemiologici; immaginiamo nuove politiche culturali e agricole, in una regione in cui l’agricoltura è il settore più importante. Tra la scelta più facile per noi e il bene per il territorio – conclude la candidata – noi abbiamo sempre scelto il bene per il territorio”.