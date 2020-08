Virtus Francavilla in ritiro: doppie sedute e tanto entusiasmo

VIRTUS FRANCAVILLA – La stagione sportiva di preparazione al campionato di serie C continua con intensità per la Virtus Francavilla che, a suon di impegnative doppie sedute, continua ad allenarsi nel ritiro di Chianciano Terme in provincia di Siena in Toscana. I biancoazzurri agli ordini di mister Bruno Trocini avranno solo una mezza giornata libera e per il resto allenamenti di mattina e pomeriggio. Sono ancora da definire le date delle amichevoli precampionato e tutto si complica a causa dell’emergenza sanitaria sul Covid-19, perché è necessario nell’organizzazione dei test rispettare quanto richiesto dal protocollo. Si cercherà, però, in tutti i modi di creare le condizioni per delle amichevoli importanti per la valutazione della fase di preparazione della squadra.

Nel frattempo, il Cittadella continua a corteggiare Federico Mastropietro, centrocampista classe ’99 di proprietà del club del patron Antonio Macrì. Nell’ultima stagione il mediano ha collezionato 31 presenze e tre reti con la maglia biancoazzurra.