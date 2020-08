La Meloni presenta la lista Fdi e lancia la volata a Fitto, che da oggi è in tour in ibrida

LECCE – La lista leccese di Fratelli d’Italia è stata presentata venerdì sera direttamente dalla leader del partito Giorgia Meloni a Lecce, sullo sfondo della Basilica di Santa Croce, nel giorno del compleanno del candidato del Centrodestra Raffaele Fitto. I criteri: “Competenza, studio e serietà” ha detto, ufficializzando i 10 nomi in corsa, tutti volti noti della politica locale. In corsa Cataldo Basile, Saverio Congedo, Federica De Benedetto, Antonio Gabellone, Franca Giannotti. E ancora: Michele Giordano, Maria Rosa Grasso, Luigi Manca, Sonia Mariano e Gianni Stefano.

Partire dalla vittoria in Puglia, per capovolgere il quadro nazionale: questo -per Giorgia Meloni- l’obiettivo.

Sul binomio giallorosso mancato alle Regionali in Puglia, la Meloni ne è certa: “Non sarebbe cambiato nulla -spiega-la gente vuole mandare a casa Michele Emiliano, tanto quanto Giuseppe Conte. Sa perfettamente chi sono, a livello locale e a livello nazionale. Tra noi e loro c’è una grande differenza: noi siamo una coalizione, siamo insieme per scelta, in modo compatto e con un unico obiettivo. Loro dichiarano di non sopportarsi vicendevolmente, salvo poi portare avanti accordi”.

Intanto in queste ore Fitto ha avviato ufficialmente, partendo dalla sua Maglie, lo sprint finale del suo tour elettorale a bordo di un’auto ibrida e che avrà come slogan social #alcuoredellaPuglia. In ogni tappa illustrerà i punti del suo programma di cambiamento.