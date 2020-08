Covid: 47 positivi in Puglia, due nel leccese

PUGLIA – Il bollettino epidemiologico quotidiano della regione Puglia: nelle ultime 24 ore , sono stati registrati 3.161 test per l’infezione da Covid e sono stati registrati 47 casi positivi: 27 in provincia di Bari, 1 nella provincia BAT, 4 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

E’ stato registrato un decesso, in provincia di Bari.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 294.426 test.

Il Direttore Generale della Asl Brindisi, Giuseppe Pasqualone ha dichiarato:

“Dei 4 positivi registrati oggi, 3 sono contatti stretti di un caso già accertato e il quarto è un cittadino albanese rientrato in Puglia”.

Il Dg della Asl di Lecce Rodolfo Rollo:

“I due casi di oggi riguardano un residente fuori regione che ha contratto l’infezione in Sardegna e una persona temporaneamente presente in provincia di Lecce su cui è in corso l’indagine epidemiologica”.

” A Taranto – ha specificato il direttore Generale , Stefano Rossi – i due casi riguardano due contatti di un caso emerso qualche giorno fa. Attualmente si trovano in isolamento domiciliare e sono assistiti dai servizi sociali”.