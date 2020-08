“Toro Casimiro cerca casa”: l’appello di Romina Power su Instagram

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Ha già suscitato molto interesse l’appello Instagram di Romina Power, che ha chiesto aiuto per accogliere Casimiro, un toro di 30 mesi, salvato a Natale dalla macellazione ancora vitellino, grazie a una colletta avviata dall’associazione Azzurro Ionio di Manduria.

In sette mesi, il toro è cresciuto. E’ stato ospitato in questo periodo in un box dell’azienda zootecmica Santa Fara di San Pancrazio Salentino, dove però non più stare. Così Romina Power si è attivata e ha postato su Instragram una foto con la scritta “Toro Casimiro cerca casa”. All’appello hanno comunque già risposto tantissimi follower e in particolare quattro strutture che, con spazi agricoli adeguati a Casimiro, hanno offerto la loro disponibilità ad accoglierlo: una è in Veneto e tre sono in Puglia.