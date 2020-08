Ecomafia: Puglia al terzo posto per illegalità ambientali

SALENTO- L’aggressione alle risorse ambientali del Paese si traduce anche negli ultimi 12 mesi in un giro d’affari che frutta all’ecomafia miliardi di euro. I numeri del rapporto Ecomafia annuale di Legambiente vedono ancora una volta la Puglia base logistica per i traffici internazionali di rifiuti. I dati raccolti nel report annuale di Legambiente dedicato alle illegalità ambientali vedono la regione al terzo posto in fatto di illegalità ambientali, sono infatti 2.854 le infrazioni commesse, 2669 le denunce, 751 i sequestri effettuati ed 8 gli arresti eseguiti.

Nel dettaglio le le infrazioni accertate a Lecce sono 473, a taranti 459 e a Brindisi 369. Le tre province salentine occupano il decimo, undicesimo e sedicesimo posto. Secondo il rapporto la Puglia è seconda a livello nazionale per il ciclo illegale dei rifiuti. In questo caso sono 947 le infrazioni accertate, 269 sequestri effettuati, 828 le persone denunciate, 6 gli arresti. Sempre a livello nazionale, Foggia,Bari e Brindisi sono rispettivamente al secondo, settimo e ottavo posto con 310, 123 e 120 infrazioni accertate. A favorire i traffici internazionali di rifiuti ci sarebbero i Porti, ed infatti le città più coinvolte sono Bari e Brindisi.