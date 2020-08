Regionali, depositate le 29 liste a sostegno di 8 candidati presidente

PUGLIA- Alle 12 di oggi presentate tutte le liste in campo per le prossime regionali. I candidati presidente di Regione sono 8: l’uscente Michele Emiliano, Raffaele Fitto, Antonella Laricchia, Pierfranco Bruni, Ivan Scalfarotto, Mario Conca, Nicola Cesaria e Andrea D’Agosto.

29 complessivamente le liste: 15 a supporto di Michele Emiliano, 5 per Raffaele Fitto, 2 per Antonella Laricchia, 1 per Conca, 3 per Scalfarotto e una a testa per Cesaria e D’Agosto. Sono complessivamente oltre 1300 i candidati.

MICHELE EMILIANO

Lista Con Emiliano

LECCE

Lopalco Pierluigi

Delli Noci Alessandro

Raone Antonio

Dell’Atti David

Santoro Maria

Manni Enrica

De Francesco Tina

Boccardo Roberta

Calliari Rita

D’Ippolito Barbara

Lista Emiliano Sindaco

Piccinno Leo

Esposito Giampiero

Delle Rose Gianfranco

Garzia Diego

Berretta Fernando

Puglia Giulia

Turco Maria Grazia

Monte francesco Chiara

Romano Elisa

Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia

Lista Italia in Comune

Cafaro Barbara

Calasso Paola Luciana

Caretto Pietro

De Paolis Michele

Mazzei Luigi

Mellacca Alessandro

Pellegrino Paolo

Provenziano Luciana

Romano Mario

Stomaci Angelica

RAFFAELE FITTO

Lista La Puglia Domani

LECCE

Ciurlia Caterina

De Pascalis Giampiero

De Santis Roy

Guido Lino

Mignone Antonio

Pagliaro Paolo

Rizzo Marco

Specolizzi Daniela

Stabile Renato

Vergari Antonella

Lista Fratelli D’Italia

LECCE

Basile Cataldo

Congedo Saverio

De Benedetto Federica

Gabellone Antonio Maria

Giannotti Franca

Giordano Michele Riccardo

Grasso Maria Rosa

Manca Luigi

Mariano Sonia

Stefano Giovanni

Forza Italia

Liste FORZA ITALIA PUGLIA

LECCE

ALOISI VITO LEONARDO

BUCCOLIERO ANTONIO

CHIURI CARLO

DE GIORGI VINCENZO COPERTINO

DE PASCALIS ANTONIA detta ANTONELLA MARTANO

MAZZOTTA PARIDE SAN CESARIO DI LECCE

MITA PAOLA

MONTEDURO SANTO

PEPE ANTONIO GALATINA

PICCOLO SIMONETTA

ANTONELLA LARICCHIA

Lista M5SPuglia regionali2020

Lista M5s

LECCE

CASILI CRISTIAN

TREVISI ANTONIO SALVATORE 2

MAZZEO ANNA GABRIELLA

MAROTTOLI AGOSTINO

SETTORE ALBERGHIERO

RIZZO MARIANGELA

CASOLE MAURIZIO

GIANNETTA FRANCESCO

TOMA LUIGIA

D’AGOSTA GABRIELE

SODERO FRANCESCA

Lista Puglia Futura

lista PugliaFutura regionali2020 corretto

LECCE

ROSSANA BRAY

IVAN ZEPPOLA

SILVANA MELLI

GABRIELE GIANNUZZI

LAURA LUBELLI

LUCA SICURO

LUCIA SURDO.

MARIO CONCA

Lista Cittadini Pugliesi Conca

LECCE

CONCA MARIO

CAPONE FEDERICO

CALCAGNI ROSSELLA

CASALINO GABRIELLA

GIANNINI MASSIMO

GIUGNO MARIO

MASSARO FRANCESCO

QUINTAVALLE LUIGI