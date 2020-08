Covid, 35 nuovi casi in Puglia: 5 nel leccese

PUGLIA – I dati del bollettino epidemiologico della regione: oggi in Puglia, sono stati registrati 2931 test per l’infezione da Covid e sono stati registrati 35 casi positivi: 14 in provincia di Bari; 4 nella provincia BAT; 12 in provincia di Foggia; 5 in provincia di Lecce.

NON sono stati registrati decessi

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 279245 test.

“Grazie alle attività di sorveglianza epidemiologica della nostra Asl – ha dichiarato il direttore generale della Asl di Lecce, Rodolfo Rollo – registriamo 5 nuovi casi: 2 rientri dalla Spagna e 3 contatti stretti di persone positive già note”.