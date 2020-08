Rientri dai Paesi “a rischio”: in pochi giorni centinaia di tamponi

LECCE- Sono i giorni clou dei rientri dai paesi potenzialmente a rischio: Grecia, Malta e Spagna. E rientro significa, secondo l’Ordinanza regionale dei giorni scorsi, tampone obbligatorio. Sono centinaia in soli tre giorni i tamponi effettuati negli spazi della Cittadellla della Salute a Lecce con ingresso da via Miglietta: postazione, insieme a quella predisposta nell’ospedale Panico di Tricase, per i test obbligatori.

Tutto l’occorrente, con il personale sanitario munito di tutti i dispositivi di sicurezza, è stato sistemato all’aperto per evitare ogni tipo di contatto. Ci sono intere famiglie, mamme che accompagnano i figli rientrati da viaggi con gli amici, coppie di giovani, c’è anche chi è rientrato dalla Croazia. I tamponi vengono eseguiti direttamente in macchina. Sono quelli classici. Per l’esito quindi bisognerà attendere 24 ore.

Lunedì ne sono stati eseguiti circa 80. Per effettuare il test le persone devono presentarsi con il modulo compilato che si può trovare sul sito della regione puglia non prima delle 72 ore dall’arrivo. Le postazioni sono aperte dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. I tamponi raccolto vengono spediti per essere analizzati. Nel frattempo è obbligatorio l’isolamento fiduciario che potrà essere sospeso in caso di esito negativo.