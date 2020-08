Covid, 77 positivi a Lecce e provincia, 41 arrivano dall’estero

LECCE – Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 12 nuovi casi di positività al Covid in Puglia: 3 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. NON sono stati registrati decessi.

La distribuzione geografica dei cittadini in provincia di Lecce attualmente positivi al Covid parla di 77 persone, di cui 41 arrivate dall’estero. I dati sono del report settimanale a cura del Dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica della ASL di Lecce. In ordine alfabetico:

1 positivo ad Aradeo

1 a Bagnolo

1 a Caprarica

5 a Carpignano

5 a Casarano

1 a Cursi

2 a Cutrofiano

10 a Lecce

2 a Maglie

1 a Martano

1 a Melendugno

1 a Minervino

2 a Muro

3 a Nardò

1 a Nociglia

6 a Poggiardo

2 a Racale

1 a Sanarica

1 a San Cesario

6 a Santa Cesarea Terme

1 a Specchia

1 a Squinzano

1 a Trepuzzi

1 a Uggiano

1 a Zollino

più 19 persone temporaneamente presenti sul territorio.

Ricordiamo l’importanza dell’obbligo dell’autosegnalazione per chi arriva in Puglia da altre regioni italiane o dall’estero, strumento utile per le attività di testing-tracing-tracking del nostro Dipartimento di Prevenzione. Solo tra il 23 luglio e il 6 agosto sono stati 65mila i moduli di autosegnalazione inviati al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce (dall’Italia e dall’estero) su un totale di 120mila moduli pervenuti dall’inizio della pandemia.