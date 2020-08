Arpal: 948 risorse a tempo indeterminato. Attiva la piattaforma di selezione

Sono stati pubblicati ieri sulla Gazzetta Ufficale gli avvisi di selezione a tempo indeterminato per il potenziamento e la strutturazione dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL). Gli avvisi, disponibili da oggi 8 agosto fino al prossimo 6 settembre, sono individuabili sul sito dell’ARPAL, dove si può già trovare il link per l’invio telematico della domanda di partecipazione nella sezione Concorsi presente nella Home page del Portale ARPAL Puglia sotto la voce “Concorsi G.U. n. 61 del 07/08/2020”.

Le figure professionali individuate sono:

• N. 578 posti di istruttore del mercato del lavoro, cat. C1”;

• N. 26 posti di istruttore amministrativo, cat. C1;

• N. 20 posti di tecnico informatico, cat. C1”;

• N. 20 posti di tecnico informatico statistico, cat. C1”;

• N. 8 posti di istruttore contabile, cat. C1;

• N. 16 posti di specialista informatico statistico, cat. D1”;

• N. 14 posti di esperto service designer, cat. D1”;

• N. 14 posti di specialista in rapporto con i media, cat. D1;

• N. 178 posti di specialista in mercato e servizi per il lavoro, cat. D1;

• N. 16 posti di analista mercato del lavoro – esperto in valutazione delle performance ed in analisi e valutazione delle politiche pubbliche, cat. D1”;

• N. 16 posti di specialista informatico, cat. D1”;

• N. 2 posti di istruttore direttivo contabile, cat. D1”;

• N. 16 posti di specialista in comunicazione, cat. D1”;

• N. 16 posti di esperto in valutazione delle performance ed in analisi e valutazione delle politiche pubbliche, cat. D1”;

• N. 8 posti di istruttore direttivo amministrativo, cat. – d1”

Per qualsiasi informazione, si invita ad inoltrare richiesta scritta ESCLUSIVAMENTE alla mail: protocollo@arpal.regione.puglia.it.

Si tratta, vale ribadirlo, di avvisi per 948 risorse a tempo indeterminato, che si sommano agli avvisi per le selezioni a tempo determinato dei 181 tra specialisti in mercato e servizi per il lavoro di Categoria D e istruttori in mercato del lavoro di Categoria C. Anche questa selezione è ancora aperta e scade il 20 agosto 2020. Complessivamente sono 1129 nuove risorse da selezionare secondo le disposizioni di legge, esattamente come previsto dal Piano di rafforzamento dell’ARPAL.