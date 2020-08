Crimi: “Antonella? Sarà la prima presidente donna”

BARI – “Antonella Laricchia sarà primo presidente donna in Puglia“. Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, dalla Bat, parla così dell’esito che sperano consegneranno le prossime elezioni di settembre.

Sulla possibilità che vi possa essere uno spiraglio ancora per una alleanza con il presidente uscente e candidato Michele Emiliano, Crimi ha risposto con un chiarissimo: “Mi sembra sia abbastanza evidente, non c’è“. Anche perché – ha aggiunto – “noi andiamo con Antonella Laricchia, se cambiamento deve essere in Puglia, il cambiamento deve essere Antonella Laricchia”.

E però, su una possibile alleanza post elezioni il vice ministro in realtà non sembra così netto come nella risposta precedente: “Parliamo delle elezioni e noi oggi parliamo di Antonella Laricchia presidente, non facciamo previsioni per il futuro“.

Crimi ha parlato anche della leadership del Movimento 5 stelle. “Credo che al Paese interessi poco in questo momento il dibattito sulla leadership del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle c’è, oggi ha una sua leadership, è comunque gestito e ordinato, si lavora e si va avanti, lo siamo dimostrando con i provvedimenti che stiamo portando avanti”.