PUGLIA – Oggi in Puglia sono stati registrati 865 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono emersi 9 nuovi casi positivi: 5 in provincia di Lecce, 3 in provincia Bari ; 1 in provincia di Foggia.

E’ stato registrato un decesso in provincia di Foggia.

Sono i dati del bollettino regionale.

125 sono i casi attualmente positivi in tutta la regione.

Nel frattempo, il Comune di Campi Salentina, con una nota, ha informato che “uno degli ospiti della RSA San Raffaele è risultato positivo al Coronavirus in seguito al tampone effettuato presso il Fazzi di Lecce. “L’Unità di prevenzione della Asl è già al lavoro per eseguire tutti i controlli necessari sui soggetti esposti al rischio di contagio”, prosegue la nota del Comune. “Già da questa mattina sono in corso infatti i test all’interno della Rsa San Raffaele su operatori e personale sanitario”.