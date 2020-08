Spiagge ancora in crisi, ma il Salento a Ferragosto è sold out: l’indagine di Enit

LECCE – Dopo la frenata dovuta all’emergenza sanitaria, il turismo è in ripresa. E anche se a luglio le spiagge pugliesi hanno registrato un calo del 30 per cento delle presenze, nel Salento a Ferragosto si registra già il tutto esaurito. È quanto emerso dall’indagine condotta da Enit, l’agenzia nazionale del turismo.

A parlare di stato di salute ancora precario del comparto balneare è il Sindacato Italiano Balneari, che conta 10mila imprese associate.

Partiamo dalle spiagge. I cali più vistosi di presenze (pari a circa il 70%, rispetto allo scorso anno) si registrano in Sardegna. La Puglia, al pari di Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli e Toscana, ha invece registrato un calo di affluenze tra i più lievi, pari al 30%. Ma pur sempre di calo trattasi.

“Certo è che il comparto turistico balneare – sentenzia il presidente nazionale del Sib, Antonio Capacchione – complessivamente, non raggiungerà il segno positivo in nessuna delle nostre regioni”.

L’indagine Enit, però, restituisce notizie incoraggianti. In generale tutta Italia, dal 10 al 16 agosto sarà quasi sold out. Spiccano le maggiori destinazioni balneari e in cima alla claffica delle mete da tutto esaurito c’è proprio il Salento: il 98% delle prenotazioni disponibili on line è già esaurito. Subito dopo c’è il Cile (con il 94% delle prenotazioni già effettuate). Segue Rimini con l’80%.