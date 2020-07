Nardò, positiva al Covid una famiglia rientrata dall’estero. Il sindaco: “Non abbassiamo la guardia”

NARDO’ – Covid: 4 nuovi casi positivi in Puglia, 2 in provincia di Lecce (di cui uno a Uggiano, come annunciato dal Sindaco) e 2 in provincia di Foggia. Non sono stati registrati decessi. Sono i dati dell’ultimo bollettino regionale, su 2.772 test effettuati nelle ultime 24 ore per l’infezione da Covid-19.

In mattinata il sindaco di Nardò Pippi Mellone ha annunciato, però, tre nuovi casi di positività al virus nel suo Comune. Questi ultimi non sono conteggiati nell’ultimo bollettino, dunque i provincia di Lecce i positivi salgono così a 5.

Il caso di Nardò riguarda un intero nucleo familiare rientrato domenica dall’estero: marito, moglie e figlio. Da domenica sono in quarantena presso la loro abitazione -spiega il sindaco- non hanno avuto contatti con nessuno e versano in buono stato di salute. Il numero casi attualmente positivi in tutta la Puglia sale dunque a 85.