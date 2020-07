FdI Puglia: Giorgia Meloni nomina commissari di Lecce, BAT e Taranto

ROMA – Nominati nelle scorse ore i commissari provinciali di Fratelli d’Italia BAT, Lecce e Taranto. Giorgia Meloni ha investito dell’incarico Antonio Fernando Lio per la provincia di Lecce, che prende il posto di Antonio Gabellone (candidato alle elezioni regionali di settembre) e che affiancherà il coordinatore provinciale Pierpaolo Signore; Giuseppe Dipaola per la Bat, che prende il posto del coordinatore provinciale Raimondo Lima (anch’egli in corsa per le elezioni regionali) e che sarà affiancato dal co-coordinatore provinciale Benedetto Fucci; Giovanni Lupoli per Taranto -in sostituzione del coordinatore provinciale Pilolli (candidato)-, che sarà affiancato dal co-coordinatore Dario Iaia.