Fuga di migranti da Restinco, all’appello ne mancano ancora 13

BRINDISI – Sono scappati da Restinco a Brindisi, violando la quarantena anti Covid alla quale erano obbligati dopo essere sbarcati nei giorni scorsi, per 13 migranti proseguono incessanti le ricerche da parte delle forze dell’ordine. La fuga era avvenuta scavalcando il muro di cinta. Qualcuno per completarla si era anche fatto male, procurandosi delle fratture. Uno dei migranti trasferiti in Puglia era risultato positivo al test per rilevare l’infezione da coronavirus, ma non è tra i fuggitivi. Inizialmente una trentina le persone che sono riuscite ad abbandonare il centro, ma già nella stessa serata del 24 luglio 9 soggetti sono stati rintracciati.