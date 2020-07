Serie A, la 36ª giornata: programma, classifica e dirette tv

LECCE – Il campionato di serie A è ormai agli sgoccioli. Si torna subito in campo per la 36ª giornata giornata del massimo campionato italiano. Si parte subito con il botto e con la partita tra Milan e Atalanta, il Lecce scenderà in campo domenica alle 17:15 in casa del Bologna.

VENERDI’ 24 LUGLIO

Ore 21:45 – Milan-Atalanta Sky

SABATO 25 LUGLIO

Ore 17:15 – Brescia-Parma Sky

Ore 19:30 – Genoa-Inter Sky

Ore 21:45 – Napoli-Sassuolo Dazn

DOMENICA 26 LUGLIO

Ore 17:15 – Bologna-Lecce Dazn

Ore 19:30 – Cagliari-Udinese Dazn

Ore 19:30 – Hellas Verona-Lazio Sky

Ore 19:30 – Roma-Fiorentina Sky Ore 19:30 – Spal-Torino Sky

Ore 21:45 – Juventus-Sampdoria Sky

LA CLASSIFICA: