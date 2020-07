Covid: in una settimana, da 5 a 16 positivi in provincia di Lecce

SALENTO- Un caso di covid a Bagnolo, quattro a Carpignano, tre a Copertino, due a Lecce, uno a Poggiardo, uno a San Cesario, uno a Santa Cesarea, uno a Specchia, più due persone che sono solo temporaneamente in provincia di Lecce. Per i dati forniti dalla Asl nel report sull’infezione da covid, sono 16, dunque, le persone attualmente positive tra Lecce e provincia. La settimana scorsa erano 5.

“Dopo un periodo relativamente incoraggiante, con una netta diminuzione del numero dei casi in provincia di Lecce, registriamo purtroppo, nell’ultima settimana, un incremento del numero di cittadini Covid positivi. La Direzione generale invita pertanto a non abbassare la guardia, a rispettare l’obbligo del distanziamento fisico e il divieto di assembramenti, ad usare la mascherina e a lavarsi in modo corretto le mani”.

E si ricorda che chi arriva in Puglia da altre regioni italiane o da Stati esteri ha l’obbligo di autosegnalarsi compilando il modulo scaricabile sul sito della Regione Puglia:

https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus

Il modulo, una volta compilato, deve essere inviato al proprio medico di medicina generale se si è residenti in Puglia, o al Dipartimento di Prevenzione della ASL in cui si soggiorna se non si è residenti o se non si ha il medico curante (per la ASL LE la mail è: protocollo.sispnord@ausl.le.it). Per ulteriori informazioni si può contattare il numero verde regionale 800.713931, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, mentre dall’estero si può chiamare il 0039.080.3373398. Prosegue la nostra attività di testing-tracing-tracking per individuare precocemente eventuali nuovi casi e continuare a controllare l’epidemia nella provincia di Lecce.