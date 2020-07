Bollettino covid: 7 nuovi casi nel Leccese

SALENTO – Oggi venerdì 24 luglio in Puglia, sono stati registrati 1901 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 13 casi positivi : 6 nella provincia di Foggia e 7 in quella di Lecce. E’ stato registrato un solo decesso, nella provincia di Foggia. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 225690 test. 3962 sono i pazienti guariti. 67 sono i casi attualmente positivi.

Con riferimento ai casi positivi della provincia di Lecce il direttore generale della Asl Rodolfo Rollo dichiara:“Allo stato attuale nella provincia di Lecce, ai 5 casi d’importazione da Paesi extracomunitari si aggiunge un focolaio di 7 casi sviluppati attorno ad un sanitario attualmente ricoverato. I nuovi casi positivi erano già in isolamento in quanto contatti stretti del caso indice. A seguito delle nuove positività il Servizio di Igiene Pubblica ha esteso l’indagine epidemiologica per tracciare i contatti e circoscrivere il focolaio”.