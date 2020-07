Riammissione in serie D: il Nardò è terzo nella classifica dei ripescaggi

Nardò – Il Nardò può sorridere, pur sempre con cautela. Le graduatorie diffuse dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti sulle squadre retrocesse, per il ripescaggio nel massimo campionato non professionistico nazionale, vedono i granata al terzo posto con 62 punti, dietro alla Sammaurese 68,5 e al Vado 65,5. Questo potrebbe significare probabilmente il ripescaggio della squadra neretina nel campionato nazionale dilettanti.

Nel frattempo, però, il club del presidente Donadei per non lasciare nulla di intentato, continua con forza la sua battaglia legale: a breve, o meglio nei prossimi giorni, si discuterà l’udienza al Tar Lazio per la riammissione ex iure in Serie D.

Il Nardò calcio vuole assolutamente riprendersi quello che ha perso ingiustamente perché la piazza merita le migliori fortune.