Trasporti Asl, la richiesta dei volontari: porre fine al lavoro nero

LECCE- Presso la Direzione Generale della ASL di Lecce i lavoratori addetti ai trasporti secondari e i Lavoratori delle postazioni del 118 hanno manifestato ed hanno rivendicato i loro diritti. In particolare l’ affidamento del servizio del 118, gestito dalle Associazioni di Volontariato,è finalizzato a mettere la parola fine al Lavoro Nero Legalizzato di tanti soggetti operanti nel settore.

Abbiamo ascoltato le parole rilasciate da Gianni Palazzo. Tale manifestazione dunque mirata ad ottenere un immediato avvio delle procedure da parte della Direzione Generale e procedere all’ internalizzazione dei servizi secondari di SanitàService come previsto dalle Linee Guida Regionali e come è avvenuto gia nelle Asl delle altre città della Puglia quali Bari e Foggia. In tarda mattinata gia l’ esito della manifestazione e l’ incontro con la Direzione Generale.

Sono tre conclusioni:

Per quanto riguarda le postazioni del 118 saranno avviate le internalizzazioni

Per il personale di volontariato si provvederà con la possibilità di renderli dipendenti a tutti gli effetti, anche se per questo si attende il confronto con la regione;

Per quanto concerne invece i dipendenti TUNDO SPA si attende un nuovo business plain per la gestione dei servizi da parte di sanitaservice.