Salvini in tour nel Salento: “Regione assente, invertiamo la rotta”

SALENTO – Un’inversione di rotta: è questo che la coalizione di Centrodestra, schierando la candidatura di Raffaele Fitto, intende portare a casa alle Regionali in Puglia. E a ribadirlo, tornando nuovamente nel Salento, è il leader della Lega Matteo Salvini. Un lungo tour il suo in questo week-end: venerdì è stata la volta di Martina Franca. Sabato, invece, tappa a Racale, Ugento e Gallipoli. Domenica poi sarà la volta del Brindisino.

Salvini, con al fianco esponenti locali e simpatizzanti del partito, ha raggiunto diverse aziende del territorio, ha incontrato gli imprenditori balneari, una delegazione di titolari di Partite Iva e centinaia di cittadini, anche in spiaggia a Gallipoli e ad Ugento, dove ha potuto ammirarne il mare.

“Sono di fronte ad una terra che non chiede assistenzialismo, chiede di poter lavorare – ha rilanciato dallo stadio di Ugento – e invece si ritrova ad essere vittima di una Regione da 15 anni assente. È arrivato il momento di invertire la rotta, dopo 15 anni inconcludenti di Vendola ed Emiliano”. Ed è proprio il lavoro uno dei punti cardine del programma sul quale la Lega e la coalizione tutta intendono puntare. “Il lavoro prima di tutto – spiega ancora Salvini – in un periodo di ripresa faticoso come questo, è assurdo che ci si ritrovi a dover fare i conti con la burocrazia e con le tasse, dopo quattro mesi di blocco totale delle attività. Siamo l’unico Paese in Europa che da lunedì dovrà tornare a pagare le tasse. Su questo faremo le barricate.

Non c’è nulla di impossibile – ha rimarcato ancora – ed è proprio nei momenti più difficili che gli italiani sanno rialzarsi, dimostrando che volere è potere. In Italia abbiamo il mare più bello – ha poi concluso – oggi ne ho avuto l’ennesima conferma. Il potenziale di questa terra deve tornare a trionfare”.