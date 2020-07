14 liste a sostegno di Emiliano: “Il centrosinistra è unito”

BARI – Sono 14 le liste che sosterranno la ricandidatura del governatore uscente Michele Emiliano.

Ci sono il Pd, Italia in Comune, Senso Civico, Popolari per Emiliano, le sue civiche Emiliano sindaco di Puglia e la più recente Con, ma anche la sinistra vendoliana con i verdi riuniti in Puglia Solidale e Verde (tra loro ricompare la ex consigliera regionale grillina Guarini), Sinistra Alternativa, Pensionati e invalidi, Partito animalista, Partito del Sud, Democrazia cristiana, Sud indipendente, Liberali ecc.

“Dicono che il centrosinistra è spaccato, eccolo”, dice Emiliano, “qui c’è la Puglia”. “Fate voi la campagna elettorale, – dice agli esponenti delle liste – perché io sarò impegnato ad evitare l’impatto dell’ondata di coronavirus di ottobre”.

Ma al suo fianco, da candidato e in caso di vittoria in veste di assessore alla Sanità ci sarà l’epidemiologo Pierluigi Lopalco: “Sono onorato di avere una personalità come la sua, come lo sono di tutti i candidati nelle mie liste”, ha commentato il governatore ribadendo che della volontà di candidarsi, Lopalco non ne aveva parlato. “L’ho appreso dalla tv”, dice. “Ovviamente ho capito che mi vuole portare via la delega di assessore alla Sanità, io sono anche disposto a cederla perché ognuno deve fare il mestiere che sa fare meglio“.

Emiliano respinge le bordate arrivate dalle opposizioni. Bolla come “sciocchezze” le intenzioni di Frratelli d’Italia di rivolgersi ai giudici per la proroga dell’incarico di commissario Arpal di Massimo Cassano, e al suo maggiore competitor Raffaele Fitto che lo accusa di aver perso 100 milioni di euro di Psr replica così: “Fitto spera che le cose vadano male per vincere le elezioni. Noi, invece, cercheremo di farle andare bene. Non abbiamo perso ancora un soldo, sta parlando da un anno e mezzo sempre dello stesso fatto. E’ chiaro che siamo perfettamente consapevoli che ci sono delle cause giudiziarie che hanno rallentato il psr ma farci su una intera campagna elettorale non so quanto durerà. Non so quanto dovrà ripeterlo ancora”.