PUGLIA- Bollettino Covid: su 1.717 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus nelle ultime ore è stato registrato 1 caso positivo per un residente in provincia di Bari. Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 199.805 test.

Attualmente sono 71 sono i casi positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.541 dall’inizio dell’emergenza.