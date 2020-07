Sfogo Tachtsidis: “Mi avete rotto…”

LECCE – Duro e pesante sfogo di Panagiotis Tachtsidis sul suo profilo di Instagram. Il centrocampista greco, squalificato nella gara con la Lazio, non le manda a dire e in modo chiaro con una “storia” ha scritto:

“Mi avete rotto il caz…. voi che criticate non sapete che colore ha la palla e parlate pure. L’unica cosa che mi interessa è il gruppo Allora cominciate a stare un po’… Passione per il gruppo e per la vittoria”.