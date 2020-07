Lecce-Lazio questa sera su TeleRama per rivivere le emozioni di una grande vittoria

LECCE – Questa sera alle 23:30 su TeleRama andrà in onda in differita la gara Lecce-Lazio, i tifosi giallorossi potranno così rivivere le emozioni di una vittoria importantissima, ottenuta dopo sei sconfitte consecutive contro la seconda in classifica. Una grande prestazione che ha permesso alla squadra di Liverani di aggiungere in classifica tre punti importantissimi.