Lecce: rifinitura e ritiro, arriva la Lazio

LECCE – Seduta di allenamento di rifinitura per il Lecce poi tutti in ritiro in un albergo cittadino.

Dopo il rientro da Reggio Emilia la squadra di Liverani ha dovuto archiviare subito la sconfitta con il Sassuolo per 4 a 2, maturata nonostante una prova migliore rispetto alle ultime uscite; i giallorossi infatti sono riusciti a pareggiare due volte prima con Lucioni e poi con Mancosu su rigore, ai gol di Caputo e al rigore di Beradi, prima di essere colpiti da Boga e Muldur per il definitivo punto esclamativo sull’ennesima serata storta.

È un momento a dir poco drammatico. Sei sconfitte consecutive con Roma e Atalanta prima dello stop a causa dell’emergenza sanitaria e con Milan, Juventus, Sampdoria e Sassuolo dopo la ripresa, ed il tabellino dei gol subiti è salito drasticamente a 70 in 30 gare. Il rimpianto più grande è dover prendere atto che sarebbero bastati 3 punti in sei gare per essere davanti al Genoa che, dopo il rocambolesco pareggio di Udine per 2 a 2 arrivato su calcio di rigore oltre l’extra time, ha 27 punti, solo due in più rispetto ai salentini.

Adesso però bisogna pensare alla gara con la Lazio di martedì sera, che si giocherà al Via del Mare alle ore 19:30; bisogna voltare pagina, bisogna muovere la classifica, nulla è perduto, la salvezza è lì, non è lontana ma bisogna far punti altrimenti tutto diventa vano. La lotta sarà durissima fino alla fine ed il Lecce deve ritrovare la verve giusta per non sprofondare in serie B.

Mancherà Tachtsidis, fermato dal giudice sportivo per somma di ammonizioni ma tra i convocabili ci sono Deiola e Majer. Barak ha dimostrato nella gara con il Sassuolo di essere in netta crescita e Farias e Babacar hanno messo minuti nelle gambe.

Resteranno fuori Lapadula e Meccariello che si allenano in differenziato quest’ultimo a causa di una leggera distorsione al ginocchio destro, così come mancherà Rossettini poiché è stato ricoverato per eseguire degli accertamenti diagnostici.

Nemmeno l’infermeria di Simone Inzaghi sorride: Correa ha avuto una distorsione al ginocchio, da valutare Milinkovic-Savic, Leiva e Cataldi, mentre è difficile il recupero per Marusic, Ramos e Lulic.

I problemi non mancano a nessuno ma il Lecce deve guardare in casa propria e guai a lasciarsi sopraffare dalle negatività, bisogna ripartire e lottare fino all’ultimo secondo, dell’ultimo minuto, dell’ultima gara di questo torneo falsato da più fattori tra cui una ripresa post emergenza sanitaria che ha consegnato uno sport tutto nuovo, con gare giocate ogni 72 ore, problemi muscolari per tutte, e spalti vuoti, senza calore e senza colore, nel silenzio assordante d’una passione svilita.

M.C.