I convocati di Liverani: tornano Majer, Deiola e Dell’Orco

LECCE – Il tecnico Fabio Liverani ha convocato 25 giocatori per la gara Lecce-Lazio, 12^ giornata del girone di ritorno del Campionato Serie A TIM, in programma martedì 7 luglio 2020 alle ore 19:30.

Non c’è lo squalificato Tachtsidis, Lapadula è ancora out, così come Rossettini e Meccariello. Tornano Deiola, Dell’Orco e Majer.

Questa la lista dei convocati, in ordine di numerazione di maglia:

2 Radicchio

3 Vera

4 Petriccione

5 Lucioni

6 Paz

7 Donati

8 Mancosu

10 Falco

11 Shakhov

14 Deiola

15 Monterisi

17 Farias

18 Saponara

21 Gabriel

22 Vigorito

27 Calderoni

29 Rispoli

30 Babacar

31 Colella

34 Maselli

35 Rimoli

37 Majer

39 Dell’Orco

40 Sava

72 Barak.