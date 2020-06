Traffico internazionale di droga: sgominata organizzazione ramificata nel Salento

BARI – Eseguiti decreti di sequestro per 4 milioni di euro, tre tonnellate e mezzo di droga tra marijuana, cocaina e hashish, per un valore di oltre 40 milioni di euro e corrispondenti a circa 7 milioni di dosi. 37 arresti di persone ritenute responsabili di traffico internazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

37 persone sono state arrestate all’alba in una maxi operazione della Dia di Bari con le autorità albanesi, con l’ausilio della Criminalpol, dell’ufficio di collegamento interforze di Tirana e della polizia albanese, con la collaborazione – in Italia – di carabinieri, polizia di Stato, Guardia di Finanza e delle Dia di Foggia, Lecce, Bologna, Roma, Napoli e Catanzaro, su disposizione della Dda di Bari e della procura speciale anticorruzione e criminalità organizzata di Tirana – con il coordinamento di Eurojust (L’Aja).

L’accusa è di Traffico internazionale di stupefacenti.

L’operazione si chiama KULMI, le indagini sono iniziate nel 2017. Sgominata un’organizzazione criminale, operante a Bari e provincia, che si estendeva fino all’Albania, in Puglia, come detto anche a Lecce, e in Basilicata. Il trasporto avveniva via mare a bordo di potenti gommoni, e poi via terra.

Una coppia barese, arrestata a Saranda, secondo le indagini era incaricata di portare a Bari mezza tonnellata di droga nascosta in un camper.

Anche la provincia di Brindisi è coinvolta: a Savelletri è stato localizzato un deposito in cui erano custoditi 700 chili di stupefacentee all’interno del quale sono stati trovati anche passamontagna e i chiodi a tre punte, che vengono solitamente usati per seminare le forze dell’ordine negli inseguimenti. A Palagiano, in provincia di Taranto, è stato arrestato un corriere che aveva con sé 6 chili di marijuana.