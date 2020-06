Bollettino Covid: un solo nuovo caso in provincia di Lecce. Donna di Parabita in ospedale

SALENTO-Un solo caso di covid in puglia registrato nell’ultimo bollettino su 1.684 test per l’infezione da Covid-19. È stato registrato in provincia di Lecce e riguarda una donna di Parabita attualmente ricoverata nell’ospedale Fazzi. E’ risultata positiva al primo tampone, ed è in attesa dell’esito del secondo tampone di verifica.

La signora non ha sintomi, come scrive in un post il sindaco di Parabita Stefano Prete per informare la cittadinanza. E’ stata ripetutamente ricoverata in questi mesi e, da poco, era tornata a casa da dove, considerate le sue condizioni di salute, non si è mai mossa. I figli (che non risiedono a Parabita), hanno effettuato il tampone. Alcuni conoscenti della signora, in via cautelativa, sono stati posti in quarantena e monitorati dal personale sanitario addetto. Altri tamponi sono stati effettuati al personale sanitario che ha tenuto in cura la signora presso le strutture sanitarie. Tutte le persone citate non presentano alcun sintomo, ma sono in costante contatto con il servizio di prevenzione dell’Asl. La situazione è monitorata puntualmente dalle autorità sanitarie. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi.